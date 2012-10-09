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NATO: Türkiye'yi savunmak için planlar hazır

Suriye’den Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düşen top mermileri nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti. Sınırın öbür tarafından atılan top mermileri Hatay'a da isabet etmişti

09 Ekim 2012 16:27

NATO Genel Sekreteri  Anders Fogh Rasmussen, "Gerekirse Türkiye'yi savunmak ve korumak için bütün planlar mevcut, fakat umarım buna gerek kalmaz" dedi.

NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde basına konuşan Rasmussen, Türkiye'yi, Suriye'nin "kabul edilemez saldırılarına" cevap verirken gösterdiği teenni dolayısıyla tebrik etti.

Rasmussen, "Türkiye uluslararası hukuka göre kesinlikle kendini savunma hakkına sahip. Türkiye muhakkak NATO dayanışmasına güvenebilir. Gerekirse Türkiye'yi savunmak ve korumak için bütün planlar mevcut, fakat umarım buna gerek kalmaz. Umarım tüm taraflar teenni gösterir ve krizin tırmanmasından kaçınılır" dedi.

Genel Sekreter Rasmussen, "Suriye'de doğru çıkış yolu siyasi çözümden geçiyor. Uluslararası toplumdan Suriye rejimine tek ses olarak ve güçlü şekilde, Suriye halkının meşru taleplerinin karşılık bulması yönünde mesaj gitmeli" ifadesini kullandı.

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