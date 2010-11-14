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Dünya

NATO, TÜRKİYE'Yİ İKNA EDECEĞİNE İNANIYOR BERLİN (A.A)

14 Kasım 2010 16:06

-NATO, TÜRKİYE'Yİ İKNA EDECEĞİNE İNANIYOR BERLİN (A.A) - 14.11.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturmak istedikleri füze savunma kalkanı ile ilgili itirazlarını gelecek hafta sonunda Lizbon'da düzenlenecek NATO Zirvesine kadar çözebileceklerine inandığını söyledi. Alman "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği demeçte, NATO Zirvesinde sözkonusu savunma kalkanının kabul edileceği konusunda iyimser olduğunu belirten Rasmussen, Türkiye'nin bu konuda itirazlarının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bazı çözülmemiş sorunlar var, ancak bunları Lizbon'dan önce çözebileceğimize inanıyorum" dedi. Kendisinin NATO Genel Sekreteri seçilmesine de Türkiye'nin son ana kadar karşı çıktığının hatırlatılmasına karşılık da Rasmussen, "Politikacılar biraraya geldiğinde her zaman son dakika kararları olabilir. Ancak şu ana kadar duyup gördüklerimle, zirvede birlik ve dayanışma sergileyeceğimiz ve kendimizi güçlü bir ittifak olarak göstereceğimiz konusunda iyimserim" diye yanıt verdi. Zirve sonrasında yayımlanacak ortak bildiride Türkiye'nin istediği gibi İran'ın özellikle anılmayacağının doğru olup olmadığı sorusu üzerine Rasmussen, "Özellikle bir ülkenin adının anılması şart değil. 30'dan fazla ülke balistik füze sistemlerine sahip, bunların bazıları Avrupa ve Atlantik bölgesini vurabilecek durumda. Bu bir gerçek, bunun için isimlerin verilmesi gerekmez" ifadesini kullandı. Rasmussen ayrıca, bir "Nato 3.0" versiyonuna ihtiyaç duyduklarını belirterek, Soğuk Savaş dönemindeki NATO yapısının birinci, Avrupa'nın başarılı entegrasyonunun da ikinci versiyon olduğunu, NATO'nun, üçüncü versiyon olarak da, 21. yüzyılın güvenlik sorunlarının üstesinden gelmesi gerektiğini kaydetti.

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