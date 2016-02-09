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Dünya
Deutsche Welle

NATO Türkiye'nin önerisini görüşecek

NATO, Türkiye'nin Ege Denizi'nde kaçak göçle mücadeleye destek çağrsını görüşecek.

09 Şubat 2016 18:17

NATO savunma bakanlarının çarşamba günü Brüksel'de yapılacak toplantısında,
Türkiye’nin NATO’nun Ege Denizi’ndeki kaçak göçle mücadeleye destek vermesi
önerisi de ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salı
günü Brüksel’de yaptığı açıklamada
“Sığınmacı krizi hepimizi çok endişelendiriyor” diye konuştu. Stoltenberg, “O nedenle
Türkiye’nin çağrısını çok ciddiye alıp NATO’nun neler yapabileceğine bakacağız”
dedi.

Stoltenberg,  NATO savunma bakanlarının konuyu çarşamba günü görüşmeye
başlayacağını ancak herhangi bir karar almayacaklarını kaydetti.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in pazartesi günü gerçekleştirdiği
Ankara ziyaretinin ardından Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz  ve Alman
mevkidaşı Ursula von der Leyen tarafından konuya dair bilgilendirildiğini kaydetti.

Bununla birlikte NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik İttifakı'nın zaten geçen yıl
sonunda da denizlerde Türkiye’yi daha fazla destekleme kararı almış olduğuna da
dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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