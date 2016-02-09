NATO Türkiye'nin önerisini görüşecek

NATO savunma bakanlarının çarşamba günü Brüksel'de yapılacak toplantısında,

Türkiye’nin NATO’nun Ege Denizi’ndeki kaçak göçle mücadeleye destek vermesi

önerisi de ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salı

günü Brüksel’de yaptığı açıklamada

“Sığınmacı krizi hepimizi çok endişelendiriyor” diye konuştu. Stoltenberg, “O nedenle

Türkiye’nin çağrısını çok ciddiye alıp NATO’nun neler yapabileceğine bakacağız”

dedi.

Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının konuyu çarşamba günü görüşmeye

başlayacağını ancak herhangi bir karar almayacaklarını kaydetti.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in pazartesi günü gerçekleştirdiği

Ankara ziyaretinin ardından Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Alman

mevkidaşı Ursula von der Leyen tarafından konuya dair bilgilendirildiğini kaydetti.

Bununla birlikte NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik İttifakı'nın zaten geçen yıl

sonunda da denizlerde Türkiye’yi daha fazla destekleme kararı almış olduğuna da

dikkat çekti.