NATO Türkiye'den 1 yıl daha istedi

T24- NATO, Kabil Bölge Komutanlığı görevi 1 Kasım'da sona erecek olan Türkiye'den bir yıl daha bu görevi sürdürmesini talep etti.



Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) Harekatı kapsamında, 1 Kasım 2009'dan bu yana Kabil Bölge Komutanlığı görevini üstlenen Türkiye'nin bu teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.



NTV haber televizyonu, talebin NATO'nun Afganistan temsilcisi Mark Sedwill'in Ankara temasları sırasında iletildiğini bildirdi. Haberde, Türkiye'nin NATO tarafından yapılan teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.



Daha önce 2007 yılında da 8 ay süreyle bu görevi yerine getiren Türkiye, NATO'dan gelen talebi kabul etmesi halinde, üçüncü kez Kabil Bölge Komutanlığı görevini üstlenmiş olacak.



Kabil Bölge Komutanlığı, Afgan hükümetine güvenlik ve yeniden yapılanmada destek sağlarken, terör ve uyuşturucuyla mücadelede görev almıyor.