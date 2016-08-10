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Dünya
Deutsche Welle

NATO Türkiye ile ilgili iddialara yanıt verdi

NATO, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşma çabaları sonrasında ortaya atılan spekülasyonlara yanıt verdi. İttifak, Türkiye'nin üyeliğinin tartışmaya açık olmadığını açıkladı.

10 Ağustos 2016 19:27


St. Petersburg'da yapılan Erdoğan-Putin görüşmesinde liderlerin yakınlaşma mesajları vermesinin ardından Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşıp alternatif bir güvenlik ittifakına yönelebileceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Artan spekülasyonlar üzerine açıklama yapan NATO, Türkiye'nin üyeliğinin tartışmaya açık olmadığını duyurdu. Açıklamada Türkiye'nin İttifak'ın saygın bir ortağı olduğu ve NATO'nun bütün karar mekanizmalarına müdahil olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'de seçilmiş hükümeti desteklediği ve Erdoğan ile yaptığı şahsi bir görüşmede darbe girişimini kınadığına yer verildi. "Türkiye NATO'nun desteğine güvenebilir" ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, NATO'nun demokrasi, insan haklarına saygı ve hukuk devleti temellerine dayandığı ifade edildi. Türkiye'nin İttifak'a katkılarını sunmaya devam etmesinin beklendiği de vurgulandı.

Alman gazetesi Bild'in haberinde, Türkiye'nin NATO ile içinde bulunduğu gergin ilişkilerden ötürü Rusya ile 'Rusmanlı (Rusya-Osmanlı) İmparatorluğu' kurmaya niyeti olup olmadığı sorusunu ortaya atmıştı.

Rusya-Türkiye yakınlaşması

Türkiye, kasım ayında bir Rus uçağının Suriye sınırında vurulmasıyla patlak veren krizin etkilerini hafifletmeye çalışıyor. Krizden yedi ay sonra Putin'e bir mektup yazan Erdoğan, Rus pilotun hayatını kaybetmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Rusya ile gerginliğin yumuşatılması politikası uyarınca Erdoğan St. Petersburg'a giderek Putin'i bizzat ziyaret etti.

Buluşma sonrası liderler iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını ilan ederken, işbirliğinin kuvvetlendirileceği mesajı verdi. İlişkileri 24 Kasım'dan da öncesine taşımak istedikleri konusunda kararlı olduklarını belirten Putin, kilit noktayı enerjinin oluşturduğunu söyledi. Erdoğan ise Türk Akımı projesinin hızlandırılması ve Akkuyu'ya stratejik yatırım statüsü verilmesi gibi hedeflerin olduğu 12 maddelik mutabakatı açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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