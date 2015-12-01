NATO, Türkiye için Akdeniz'e uçak ve savaş gemileri gönderiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’nin NATO ittifakı kapsamında Türkiye'ye uçak, Almanya ve Danimarka'nın Akdeniz'e taktik komuta gemileri sevk edeceğini söyledi. Stoltenberg, Türkiye'yeg önderilecek uçakların, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili olmadığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Belçika'nın başkenti Brüksel’de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Jens Stoltenberg, Rusya ile ilişkilerde öngörülebilirliği yeniden sağlamanın yollarını da ele alacaklarını belirterek, kontrolden çıkabilecek olayları ve kazaları önlemek için şeffaflık ve risklerin azaltılması üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Jens Stoltenberg, bir soru üzerine, NATO'nun yıllarca Türkiye'ye destek verdiğini ve eskiden beri savunma planları olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye hava savunma sistemlerinin (Patriotlar) de konuşlandırıldığına değinen Stoltenberg, bugünkü toplantıda da bu desteğin nasıl devam edeceğini ve hangi tür güvencelerin sağlanabileceğini ele alacaklarını söyledi.

"Rus uçağının düşürülmesiyle bağlantılı değil"

Bu önlemlerin Rus uçağının düşürülmesiyle bağlantılı olmadığını, bundan daha önce bazı kararların alındığını savunan Stoltenberg, Türkiye'de halen İspanya'ya ait Patriotlar ile Amerikan savaş uçaklarının destek amaçlı bulunduğunu belirtti.

Türkiye’ye gönderilecek destek hakkında bilgiler de veren Stoltenberg, İngiltere’nin NATO ittifakı kapsamında Türkiye'ye uçak, Almanya ve Danimarka'nın Akdeniz'e taktik komuta gemileri sevk edeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, öteki müttefiklerden de benzer taahhütler beklediğini, Türkiye'ye yapılacak bu taahhütlerden bazılarının birkaç hafta içinde yerine getirileceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya kriziyle ilgili olarak ise gerginliklerin azaltılması ve geçtiğimiz haftakine benzer olayların tekrar etmemesi için mevcut mekanizmaların güçlendirilmesine odaklanılması yönündeki çağrıyı yineledi.

"İttifak’ın doğu kısmındaki varlığımızı Rusya yüzünden artırdık"





Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği S-400 füzelerinin ardından ABD öncülüğündeki koalisyonun bu ülkedeki İŞİD hedeflerine yönelik saldırılarının azaldığının sorulması üzerine Stoltenberg, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı yığınaklarla başka askeri güçlerin yaklaşmasına engel olacak kapasiteler geliştirdiğini kabul etti.



Stoltenberg, “İşte NATO'yu harekete geçiren nedenlerden biri de tam olarak bu. Bu yüzden, güçlerimizin hazır olma kapasitesini artırdık. İttifak’ın Doğu kısmındaki varlığımızı bu yüzden artırdık. Bu yüzden, daha iddialı bir Rusya’ya karşı askeri kapasitemizi ve caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.