NATO: Türkiye bizi S-400 anlaşması konusunda bilgilendirmedi

NATO yetkilileri, Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasının detayları konusunda ittifakı bilgilendirmediğini söyledi.

İsmi belirtilmeyen bir NATO yetkilisi bir Rus ajansına yaptığı açıklamada, "Şu anda NATO üyelerinden hiçbiri S-400 kullanmıyor. NATO herhangi bir satın alma işleminin detayları konusunda bilgilendirilmedi" dedi.

Sputnik'in haberine göre Rus yetkililer daha önce, konunun hassas olması nedeniyle S-400 anlaşmasıyla ilgili detayları açıklamayacaklarını söylemişti.

Bu nedenle anlaşmanın maliyeti ya da Türkiye'ye kaç tane S-400 bataryasının teslim edileceği net olarak bilinmiyor.

S-400 kullanan ilk NATO üyesi

Teslim edilince, Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. Nitekim NATO üyeleri arasından sadece Yunanistan'ın elinde S-400'ün bir önceki modeli olan S-300 füzeleri var.

Yunanistan, bu füzeleri Türkiye'nin tepkisi üzerine NATO üyesi olmayan Kıbrıs'tan satın almıştı.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olan S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.