NATO: Türk hava savunmasını güçlendirdik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’nın başkenti Varşova’da dün başlayan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde, “Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Rusya ile yapıcı bir diyalog arayışı içindeyiz” mesajı verdi. Stoltenberg, ittifaka yönelen yeni tehditlerle ilgili de “NATO AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarıyla, füze sistemleriyle Türk hava savunmasını güçlendirdik” dedi.

Polonya’nın ev sahipliğinde başkent Varşova’da düzenlenen zirvede NATO üyesi 28 ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki günlük zirvenin resmi açılışı öncesi yaptığı açıklamada, zirvede ortak değerler çerçevesinde NATO’nun geleceğinin ele alınacağını söyledi. Zirvede ortak savunmanın daha fazla güçlendirilmesi için kararlar alacaklarını ifade eden Stoltenberg, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya çok uluslu NATO birlikleri yerleştirileceğini belirtti. Stoltenberg, bu birliklerin rotasyona bağlı ve geçici geçici nitelikte olacağını kaydetti.

Yeni tehditlere yeni önlemler

NATO’nun güney kanadında da yeni tehditlere karşı ittifakın önlemler aldığına işaret eden Stoltenberg, “NATO AWACS erken uyarı ve gözlem uçakları ve füze savunma sistemleri ile Türk hava savunmasını güçlendirdik” dedi. Siber saldırılar ve balistik füze saldırıları tehdidine karşı da savunmanın güçlendirileceğine dikkati çeken Stoltenberg, yapılan her çalışmanın savunmaya yönelik, orantılı, şeffaf ve uluslararası yükümlülükler ile tutarlı olduğunu söyledi.

Rusya NATO'nun en büyük komşusu

Stoltenberg, NATO’nun aldığı önlemlerin savunma amaçlı olduğunun altını çizerek, “Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Soğuk Savaş geçmişte kaldı, Rusya ile yapıcı ve anlamlı bir diyalog arayışı içindeyiz” şeklinde konuştu. Rusya’nın NATO’nun en büyük komşusu olduğunu ve bu nedenle de diyalog kurmanın gerekliğini vurgulayan Stoltenberg, NATO sınırları ötesinde de istikrarın sağlanmasının önemine değindi.

IŞİD karşıtı koalisyona bilgi

Zirvede NATO AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarınca elde edilen bilgilerin, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonla paylaşılmasına da karar verileceğini kaydeden Stoltenberg, “Irak’ta askerleri eğitmeye başlayacağız, Ürdün ve Tunus’u desteklemeye devam edeceğiz ve Libya’ya da yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu. Stoltenberg, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’ya da dışardan gelen baskılar konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. İngiltere’nin referandumda Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) kararının çıkmasıyla ilgili, Stoltenberg, “Brexit ile İngiltere’nin AB ile ilişkileri değişecek ama bu İngiltere’nin NATO’daki önemli rolünü değiştirmeyecek” dedi.

Rusya: NATO ile diyaloğa açığız

NATO Zirvesi’yle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın, ‘Rusya’ya yönelik düşmanca tavırlarına karşın NATO ile işbirliğine istekli olduğunu’ ifade etti. AP’nin haberine göre Peskov, “Rusya bir düşman aramıyor, fakat NATO askerleri sınırlarımız boyunca yürüdüğünde, NATO jetleri uçtuğunda, gerçekte bu oluyor. NATO sınırlarına yaklaşan biz değiliz” dedi. Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande veAlmanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Ukrayna krizini konuştu. Liderler Ukrayna’daki ateşkes ihlallerinden duydukları kaygıyı vurguladı.

Şansölye'den Rusya'ya

NATO zirvesine Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Merkel zirve öncesi yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna krizindeki davranışlarının NATO’nun doğudaki üyelerini derin endişeye sevk ettiğini söylemişti. Merkel sözlerini,“Kalıcı güvenlik Rusya’ya karşı durarak değil, onunla birlikte sağlanabilir” diye sürdürmüştü.