-NATO TRABLUS'U VURDU KAHİRE (A.A) - 26.05.2011 - Libya devlet televizyonu, NATO güçlerinin gece başkent Trablus'taki hedefleri vurması sonucu can ve mal kaybı olduğunu duyurdu. Devlet televizyonu, NATO güçlerinin vurduğu hedefler arasında bir meslek okulunun da bulunduğunu kaydetti. Haberde can ve mal kaybı olduğu belirtilirken, sayı ve ayrıntı verilmedi. Merkezi Dubai'de olan El Arabiye televizyonu da Trablus'taki muhabirine dayanarak saldırı olduğunu duyurdu ancak ayrıntı vermedi. AFP muhabiri ise, Trablus'un merkezine uzak olmayan bir bölgede dört patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Libya ajansı Jana da NATO güçlerinin Trablus'un 230 kilometre batısındaki Nalut kentinde "sivil ve askeri bölgeleri" hedef alan saldırı düzenlediğini belirtti.