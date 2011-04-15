T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO TRABLUS'TA ÜÇ HEDEFE SALDIRDI BERLİN (A.A)

15 Nisan 2011 02:40

-NATO TRABLUS'TA ÜÇ HEDEFE SALDIRDI BERLİN (A.A) - 14.04.2011 - NATO güçlerinin, Libya'nın başkenti Trablus'un içi ve dışında üç hava saldırısı düzenlediği bildirildi.  NATO'dan bir yetkili, NATO güçlerinin, Trablus'un güneyinde, karadan havaya füze bataryasını hedef alan bir hava saldırısının yanı sıra kent merkezine daha yakın iki hedefe havadan saldırdığını söyledi.  Libya televizyonu, NATO'nun Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği hava saldırısında kentin 170 kilometre batısındaki El Essah yöresinin vurulduğunu bildirmişti.  Televizyon, daha önce de Trablus'ta, NATO savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini, sivil kayıpların olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24