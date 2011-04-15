-NATO TRABLUS'TA ÜÇ HEDEFE SALDIRDI BERLİN (A.A) - 14.04.2011 - NATO güçlerinin, Libya'nın başkenti Trablus'un içi ve dışında üç hava saldırısı düzenlediği bildirildi. NATO'dan bir yetkili, NATO güçlerinin, Trablus'un güneyinde, karadan havaya füze bataryasını hedef alan bir hava saldırısının yanı sıra kent merkezine daha yakın iki hedefe havadan saldırdığını söyledi. Libya televizyonu, NATO'nun Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği hava saldırısında kentin 170 kilometre batısındaki El Essah yöresinin vurulduğunu bildirmişti. Televizyon, daha önce de Trablus'ta, NATO savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini, sivil kayıpların olduğunu duyurmuştu.