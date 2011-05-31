-NATO TRABLUS VE BANLİYÖSÜNÜ BOMBALADI TRABLUS/BİNGAZİ (A.A) - 31.05.2011 - NATO savaş uçaklarının, Libya'nın başkenti Trablus ve banliyösü Tacura ile başkentin 600 kilometre güneyindeki El Cafra'yı sabaha karşı bombaladığı bildirildi. Libya devlet televizyonu El Cemahiriye'nin bildirdiğine göre, bir askeri yetkili, Trablus ve Tacura'daki sivil ve askeri tesislerin "NATO haçlı sömgürgecilerinin hedefi" olduğunu söyledi. Hedeflenen noktaların durumlarını belirtmeyen El Cemahiriye televizyonu, can kaybı ve maddi hasar olduğunu bildirmekle yetindi. Libya televizyonu ülkenin güneyindeki El Cafra'da da yeni tesislerin hedeflendiğini duyurdu. Trablus'taki basın mensupları da, gece yarısı uçakların seslerinin ve uzaktan patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Bu arada, Muammer Kaddafi rejimine karşı muhalif hareketin ilk televizyon kanalı "Libya El Hurra" dün akşam Bingazi'den yayına başladı. El Hurra'nın (Hürriyet) ilk yayını dün yerel saatle 20.00'de, 17 şubatta başlayan rejim karşıtı hareketin sembolü ve Bingazi halkının çok sık gittiği Devrim Meydanı'ndan yapıldı. Libyalı ve yabancı iş adamları tarafından finanse edilen El Hurra'da şimdilik gönüllüler çalışıyor. Öte yandan, muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi (UGK), muhalif silahlı kuvvetlere bundan böyle Ulusal Kurtuluş Ordusu (UKO) adının verileceğini bildirdi. Artık 18 yaşın altında savaşçı kabul etmeyen UGK, bu isimlendirmenin, Kaddafi rejiminin devrilmesi için askeri disiplini ve profesyonelliği yerleştirme çabalarını daha iyi ifade etme olanağı sağlamasının umulduğunu belirtti.