'NATO terör örgütünden farksız'

T24 - Zimbabve Cumhurbaşkanı, Libya'da gerçekleştirdiği hava saldırılarından dolayı NATO'nun bir terör örgütünden farksız olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Robert Mugabe, azınlıktaki beyaz iktidara karşı savaşırken ölenleri anmak için yaptığı bir konuşmada, Libya lideri ve ailesinin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.
NATO'nun sivilleri bombaladığını belirten Mugabe, "Kaddafiyi öldürmeye çalışıyorlar, çocuklarından bazılarını bilerek öldürdüler. Ve bunu bilerek yaptıkları zaman, Taliban ve El Kaide'den ne farkı var?" diye sordu.
Mugabe'nin, "Bu yüzden NATO bir terör örgütüdür diyorum" sözleri alkışlarla karşılandı.
Mugabe, "Uluslararası hukuku ihlal ediyor, kuralları yok ve öldürmek amacıyla hareket ediyor. Bunun adı cinayet ve suikast." diye de ekledi.
ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkesinde uygulamaya devam ettiği ambargolara ilişkin de açıklama yapan Mugabe, "Zimbabve'ye ambargo uygulayan ülkelere ayrımcılık yapmak zorundayız" dedi.
"Neden İngiliz bir şirket bizim altınımızı kazma iznine sahip olsun?" diye soran Mugabe, "Eğer bu ülkede faaliyet göstermeye devam edeceklerse, ambargolar sona ermeli dedi.
Mugabe, ülkenin kötüleşen ekonomik durumunun nedeninin ambargolar olduğunu söylüyor. Muhaliflerine göre ise sorun ekonominin yıllardır kötü yönetilmesi.