T24 LogoT24 Logo
Dünya

'NATO terör örgütünden farksız'

Zimbabve Cumhurbaşkanı, Libya'da gerçekleştirdiği hava saldırılarından dolayı NATO'nun bir terör örgütünden farksız olduğunu söyledi...

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Zimbabve Cumhurbaşkanı, Libya'da gerçekleştirdiği hava saldırılarından dolayı NATO'nun bir terör örgütünden farksız olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Robert Mugabe, azınlıktaki beyaz iktidara karşı savaşırken ölenleri anmak için yaptığı bir konuşmada, Libya lideri ve ailesinin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.  

NATO'nun sivilleri bombaladığını belirten Mugabe, "Kaddafiyi öldürmeye çalışıyorlar, çocuklarından bazılarını bilerek öldürdüler. Ve bunu bilerek yaptıkları zaman, Taliban ve El Kaide'den ne farkı var?" diye sordu. 

Mugabe'nin, "Bu yüzden NATO bir terör örgütüdür diyorum" sözleri alkışlarla karşılandı. 

Mugabe, "Uluslararası hukuku ihlal ediyor, kuralları yok ve öldürmek amacıyla hareket ediyor. Bunun adı cinayet ve suikast." diye de ekledi. 

ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkesinde uygulamaya devam ettiği ambargolara ilişkin de açıklama yapan Mugabe, "Zimbabve'ye ambargo uygulayan ülkelere ayrımcılık yapmak zorundayız" dedi. 

"Neden İngiliz bir şirket bizim altınımızı kazma iznine sahip olsun?" diye soran Mugabe, "Eğer bu ülkede faaliyet göstermeye devam edeceklerse, ambargolar sona ermeli dedi. 

Mugabe, ülkenin kötüleşen ekonomik durumunun nedeninin ambargolar olduğunu söylüyor. Muhaliflerine göre ise sorun ekonominin yıllardır kötü yönetilmesi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24