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Dünya

NATO tatbikatındaki krizin belgeleri ortaya çıktı

NATO'da Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte hesap açılması krize neden olmuştu

18 Kasım 2017 22:14

NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan paylaşımların belgesi ortaya çıktı.

24 TV'nin haberine göre, "PKK destekçisi olduğu" iddia edilen bir Norveç vatandaşı, NATO tatbikatının yapıldığı sırada sosyal medya hesaplarını taklit eden bir simülasyonda "RTERDOĞAN" kullanıcı adıyla sahte hesap açtı.

Ardından açılan o sahte hesaptan C Erdoğan'ı NATO düşmanıymış gibi gösteren paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlar aracılığıyla, Erdoğan'ın NATO'yu zarara uğratan anlaşmalar yapıldığını ilan etti.

Yaşananları tatbikatta görevli Türk Subaylar ortaya çıkardı. Tatbikattaki Subaylar, kriz yaratan paylaşıma cevaben söyle yazdılar;

"Bu yalan haberdir! Türkiye onlarca yıldır NATO'nun güvenilir ve sadık bir partneridir. Böyle bir anlaşma yapılmadı. RTERDOĞAN hesabı sahtedir. Lütfen bu hesabı mümkün olan en kısa sürede kapatınız!"

Açılan sahte RTERDOĞAN hesabından paylaşılan sadece bu da değildi. Bu hesaptan NATO'yu kötüleyen başka bir görsel daha paylaşıldı.

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