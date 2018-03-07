NATO tatbikatında Erdoğan ve Atatürk'ün hedef seçildiğini ortaya çıkarmıştı; Ebru Binbaşı'ya terfi

NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan 'Trident Javelin' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının 'karşıt kuvvet liderleri' arasında gösterilmesini ortaya çıkaran Türk subay Deniz Pilot Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt terfi ettirildi.

Daha önce Kocaeli’deki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü Komutanlığı’nı yürüten Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görev yapacak.

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Tatbikatta, Mustafa Kemal Atatürk düşman liderler arasında gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahte bir hesapta düşman ile işbirliği içerisinde gösterilmişti. Türkiye’nin tatbikattan çekilip sert tepki göstermesinin ardından da, NATO yetkilileri üst üste özür diledi. Skandala imza atan Norveç ordusu personeli de görevden alındı. Skandalı ortaya çıkaran kişinin de Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli’deki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü Komutanlığını yürüten ve ilk kadın deniz hava komutanı olan Bozkurt ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Karar Gazetesi'nden Kenan Butakın'ın haberine göre, tatbikattaki dikkati ile skandalı ortaya çıkaran Bozkurt terfi ettirildi. Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görev yapmaya başladı. Gösterdiği titizlikle terfi eden Bozkurt’un, bundan sonra karargahta görevine devam edeceği kaydedildi.

Skandalı ortaya çıkaran isimdi

Tatbikatta görevli olan Bozkurt, skandalı gördükten sonra ilk olarak askeri teamüller içerisinde kendi kişisel tepkisini gösterdi. Ardından da konuyu, kendisini bu görev için bizzat seçen Deniz Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yağcı’ya aktardı. Bu paylaşımdan sonra devletin zirvesi de tatbikattaki skandalla ilgili bilgilendirildi.

FETÖ mağduruydu

Skandalı ortaya çıkaran subay Deniz Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt’un başarı ve mağduriyet dolu yıllar yaşadığı ifade edildi. Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda subay olduğu sırada, FETÖ’ye ilişkin Casusluk Davası’nda yargılanıp, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan, ve bu sürede Almanya’da yaşamak zorunda kalan Bozkurt, Yargıtay’ın beraat kararından sonra görevine döndü. Bozkurt, CASA uçaklarında Türkiye’nin ilk TATKO subayı olarak da yeraldı. CASA uçaklarında hava ile yerdeki unsurların koordinasyonu gibi önemli bir görevi üstlenen Bozkurt bu konuda uzmanlaştı.