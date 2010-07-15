NATO tatbikatı için Ermeni sınırı açılacak

T24 - Ermenistan'ın Lori Mar bölgesinde, 11-17 Eylül arasında insani yardım amaçlı NATO tatbikatında kullanılacak bazı malzemelerin, talep gelmesi halinde Türkiye üzerinden Ermenistan’a geçmesine onay verilecek.



Kars’taki Doğukapı’dan geçmesi planlanan malzemeler için Dışişleri Bakanlığı’nın talebi sonrası sınırın açılma süresine ilişkin Kars Valiliği rapor hazırlamıştı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Valilik, bu raporda, Türkiye tarafındaki kara ve demir yollarının iyi durumda olduğunu, kapının 1 ila 1,5 ayda açılabileceğini bildirmişti.





Yeniden yumuşama



Tatbikat nedeniyle malzeme geçişine olanak sağlanmasının sınırın tamamen açılması demek olmadığını belirten diplomatik kaynaklar, sınırın 19 Eylül’de Van’daki Akdamar Kilisesi’nde yapılacak ayin için açık tutulup tutulmayacağına karar verilmediğini söyledi.



Ermenistan’da yapılacak ve 19 NATO üyesinin katılacağı tatbikatta Türkiye’nin 3- 4 kişilik bir ekiple temsil edilmesi planlanıyor. Sınırın malzemeler için açılmasına imkan tanınması, hem Türkiye-Ermenistan, hem de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sürecin yeniden yumuşaması için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.





Almatı’da kritik toplantı



Nitekim yarın Kazakistan’ın Almatı’da düzenlenecek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) gayriresmi buluşmasında Minsk Grubu (ABD, Rusya, Fransa) Azerbaycan ve Ermenistan ile bir araya gelecek. AGİT toplantısına Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan’ın, Almatı’da yenilenmiş Madrid prensipleri çerçevesinde Laçin koridoru ile Kelbecer rayonunun statüsünü görüşmeleri bekleniyor.





Azerbaycan sıcak



Azerbaycan işgal altındaki toplam 7 rayondan 5’inin derhal boşaltılması şartıyla, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında bağlantıyı sağlayan Laçin koridorunun durumunu görüşmeye ve buraya ileride yerleştirilmesi düşünülen uluslararası gücün görev sahası ile ilgili ölçüm yapılmasına sıcak bakıyor. 5 rayonun derhal boşaltılması, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasını sağlayacağı için bu durumda Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının önündeki en büyük engel de ortadan kalkacak. Davutoğlu’nun Almatı’da Azeri ve Ermeni bakanlarla ayrı ayrı görüşmesi de bekleniyor.





