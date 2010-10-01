NATO tankerleri ateşe verildi

T24- Pakistan'da militanlar, NATO'yu hedef aldı ve ittifaka ait tankerleri ateşe verdi.



Saldırı Pakistan'ın güneyindeki Şikarpur kasabasında gerçekleşti. Yüzleri maskeli militanlar, önce

havaya ateş açarak, tanker sürücülerini bölgeden uzaklaştırdı. Ardından da 30 kadar tankeri ateşe verdi.



Tankerler, Afganistan'daki NATO askerlerine erzak taşıyordu.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Saldırı, NATO'nun Pakistan'a düzenlendiği sınırötesi operasyonda 3 Pakistan askerinin ölmesinin ardından gerçekleşti.



NATO operasyonuna tepki gösteren İslamabad yönetimi, NATO tankerlerinin Afganistan sınırındaki Hayber aşiret bölgesinden geçişini durdurmuştu.



