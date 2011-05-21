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Dünya

NATO TANKERİNDE PATLAMA PEŞAVER (A.A)

21 Mayıs 2011 11:25

-NATO TANKERİNDE PATLAMA PEŞAVER (A.A) - 21.05.2011 - Pakistan'ın kuzeydoğusunda, Afganistan'daki NATO güçlerine akaryakıt taşıyan bir tankerdeki patlama ve yangın sonucu en az 16 kişi öldü.  Pakistanlı yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, dün gece bir tankerde patlama sonrası yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, sabah saatlerinde çevredeki halk, sızan akaryakıtı toplamaya çalışırken yangın yeniden başladı. Ölenlerin, akaryakıtı almaya çalışanlar olduğu kaydedildi.   Polis yetkililerine göre, ilk patlamaya bir bomba yol açtı.   Yerel yetkililerden Abdül Nabi Han, bu olayın yanı sıra, Torkham bölgesinde düzenlenen bombardıman sonucu 14 NATO tankerine hasar verildiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.  Afganistan'daki NATO güçlerinin ihtiyaçları için Pakistan'dan bu ülkeye çok sayıda araçla taşımacılık yapılıyor. 

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