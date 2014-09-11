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Dünya

NATO Taliban'ı bombaladı, siviller öldü

Afganistan’ın Kunar kentinde, Taliban'a düzenlenen NATO saldırısında ikisi Taliban militanı 14 kişi hayatını kaybetti

11 Eylül 2014 01:29

Afganistan’ın Kunar kentinde, NATO tarafından düzenlenen hava saldırısında ikisi Taliban militanı 14 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kunar Valisi Şuca Almulk Celale, Narang ilçesinde dün başlayan askeri operasyonun sırasında, Taliban militanlarının saldırısına uğrayan Afgan ve uluslararası güce bağlı askerlerin NATO’dan hava desteği istediğini söyledi.

Celale, Afganistan’da bulunan NATO güçleri tarafından operasyon bölgesine düzenlenen hava saldırısında 4’ü çocuk ve 3’ü kadın 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıda 2 militanın da öldüğünü açıklayan Celale, Narang ilçesinde sık sık Afgan güçleri ve militanlar arasında çatışmaların yaşandığını aktardı. Afganistan’daki NATO güçleri henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

 

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