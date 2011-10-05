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Dünya

NATO: Talep gelirse Libya'ya yardımcı olacağız BRÜKSEL (A.A)

05 Ekim 2011 22:04

-NATO: Talep gelirse Libya'ya yardımcı olacağız BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO savunma bakanlarının talep gelmesi halinde yeni Libya ordusunun eğitimine destek verme kararı aldığını söyledi. Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, ''Eğer talepte bulunurlarsa Libya'nın yeni yönetimine savunma ve güvenlik reformunda yardıma hazır olmamız konusunda uzlaştık. NATO'nun diktatörlükten demokrasiye geçişi desteklemek konusunda geniş tecrübesi var ve istendiğinde bunu paylaşmaktan memnun oluruz'' dedi. Rasmussen, Libya'daki operasyonun ne zaman sona erdirileceğini yarın ortak ülkelerin de katılımıyla tartışacaklarını belirtti. Bu arada ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, basına yaptığı açıklamada, operasyonunun sona erdirilmesi için Libya'da çatışmaların bitmesi gerektiğini söyledi.

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