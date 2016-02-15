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Dünya

NATO: Suriye'ye kara birliği gönderilmesi söz konusu değil

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, önemli küresel sorunların Rusya olmadan çözülemeyeceğini söyledi

15 Şubat 2016 15:55

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı bir ortak olarak görmediklerini ancak Rusya’nın katkısı olmadan büyük küresel sorunların çözülemeyeceğini söyledi. NATO ülkelerinin zaten Suriye’de IŞİD’e karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, “Şu anda NATO’nun Suriye’ye kara birliği göndermesi sanırım söz konusu değil” diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre; Stoltenberg, “Doğu Avrupa’daki silah sayısını arttıran NATO, yeni bir Soğuk Savaş mı istiyor?” sorusuna “Elbette yeni bir savaş istemiyoruz. Fakat Rusya şu anda ortağımız değil, bu ilgilenmemiz gereken zorlu bir konu” yanıtını verdi.

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun düşmanı mı?” sorusuna, önemli küresel sorunların Rusya olmadan çözülemeyeceğini belirterek yanıt veren NATO Genel Sekreteri, “NATO Putin’i hafife mi aldı?” sorusuna karşılık olarak da şunları söyledi:

“Hayır, ama Rusya Ukrayna, Gürcistan ve şimdi de Suriye’de askeri yöntemleri kararlılıkla kullanıyor. Rusya gücü uluslararası yasaların önüne koyuyor ve anlaşmaları çiğniyor. Biz buna yanıt verdik.”


"NATO'nun Suriye'ye kara birliği göndermesi söz konusu değil"
 

Avrupa’da silah konuşlandırarak güçlü olduklarını gösterdiklerini belirten Stoltenberg “Aynı zamanda diyaloğa girmek de istiyoruz” dedi.

NATO’nun Suriye’ye müdahale edip etmeyeceği sorusuna yanıt olarak, tüm NATO ülkelerinin zaten Suriye’de IŞİD’e karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, “Şu anda NATO’nun Suriye’ye kara birliği göndermesi sanırım söz konusu değil” diye konuştu.

 

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