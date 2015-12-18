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"NATO, Suriye-Türkiye sınırında aktif gözetleme yapacak"

Reuters'a konuşan NATO yetkilisine göre amaç Türkiye'nin Rus uçağı krizini bir daha yaşamaması...

18 Aralık 2015 10:42

Reuters’e konuşan NATO yetkililerine göre Türkiye’ye gönderilecek hava savunma desteğinin gizli hedefi Ankara’nın yeni bir Rus uçağı düşürmesine engel olmak. NATO, bu amaçla Suriye-Türkiye sınırında aktif gözetleme yapacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin hava sahasını güçlendirme sözü veren NATO’nun hazırladığı askeri destek paketinin bugün Brüksel’deki konsey toplantısında onaylanması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye savaşının Türkiye’ye yayılmasını önlemeyi hedefleyen paketin 10 ayda hazırlandığını ve bu yardımın Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesiyle başlayan krizden bağımsız olduğunu savunuyor. Ancak Reuters’e konuşan üst düzey NATO kaynaklarına göre, paketin asıl amacı “Ankara’nın başka bir Rus uçağı düşürmesi riskini asgari düzeye çekmek.” Müttefikler, Moskova- Ankara gerilimini azaltmak için Türk hava sahasını kontrol etmeyi hedefliyor.

NATO’nun uçak krizinde Türkiye’ye destek açıklayarak “ortak savunma prensibini ciddiye aldığını gösterdiğini” belirten kaynaklar, kapalı kapılar ardından çoğu üyenin alarma geçtiğini belirtiyor. Üyeler, “Neden Balkanlar’da yaptığımız gibi Rus uçağını eskortla hava sahalarından çıkarmadılar” diye soruyor.

İttifak bu tepkilere karşılık AWACS (Hava Uyarı ve Kontrol Sistemi) radar uçaklarını Türkiye-Suriye sınırında devriyeye göndermeyi ve böylece Türk hava sahasının kontrolüne ortak olmayı planlıyor.

Kaynaklar “Türkler havada bizim de gözlerimiz olduğu ve herhangi bir durumda ikinci görüş bildirebileceğimiz gerçeğini gözardı edemeyecek. NATO’nun angajman kuralları, Türkiye’ninkilerden daha dikkatli” diyor.

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