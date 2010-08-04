-NATO, STRATEJİK ANALİZ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEK BRÜKSEL (A.A) - 04.08.2010 - NATO terörizm, kitle imha silahlarının yaygınlaşması, siber saldırılar ve enerji altyapısının güvenliği gibi yeni risk ve tehditler için "Yükselen Güvenlik Tehditleri Dairesi" adlı yeni bir birim kurdu. NATO'dan yapılan açıklamada, artan postmodern tehditlerle mücadele edecek yeni birimin uluslararası gelişmeleri izleyerek ve öngörerek NATO'ya stratejik analiz kapasitesi kazandıracağı belirtildi. NATO karargahındaki mevcut birimlerde, ilgili konularda çalışan güvenlik uzmanlarının dahil edildiği yeni birim ağustos ayı başında faaliyete geçirildi.