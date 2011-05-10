-NATO SORUMLULUK KABUL ETMEDİ BRÜKSEL (A.A) - 10.05.2011 - NATO, Akdeniz'de, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminden kaçan mültecilerin ölüme terk edilmesinde sorumluluğu bulunmadığını söyledi. NATO Sözcüsü Carmen Romero, Akdeniz'de mültecilerin öldüğü yönündeki trajik haberlerin Libya halkının, Kaddafi rejimi karşısında yaşadığı çaresizliği yansıttığını belirterek, yaşanan insani krizin "şiddet rejiminin doğrudan sonucu olduğunu" ifade etti. Bu tür haberlerin Kaddafi rejiminin hiçbir meşruiyeti kalmadığını bir kez daha gösterdiğini anlatan Romero, Akdeniz'de yaşanan trajediden Kaddafi'yi sorumlu tuttu. NATO'nun Libya misyonunda temel görevin sivilleri ve sivil alanları korumak olduğunu hatırlatan Romero, bununla birlikte uluslararası deniz hukukuna uygun davrandıklarını ve farklı misyonlardaki NATO gemilerinin zor durumdaki sivil gemilerin yardım taleplerine mutlaka karşılık verdiğini söyledi. Sözcü Romero, "Uluslararası deniz hukukuna göre bu bir görevdir ve kaptanlarımızın aksini yapacağını iddia etmek adaletsizlik ve saygısızlıktır. Örneğin 26 Mart'ta NATO gemileri, 500'dan fazla insan taşıyan iki göçmen gemisinin zor durumda olduğu bilgisini edinince, helikopter göndererek 2 kadın ve yeni doğmuş bir bebeği tıbbi yardım için almış ve İtalyan makamları gemilere yardım götürmüştür" şeklinde konuştu. NATO'nun Libya misyonu baş operasyonlar komutanı Tuğgeneral Claudio Gabellini de Akdeniz'de göçmenlerin ölüme terk edilmesinde "NATO gemilerini sorumluluğu olduğu yönünde hiçbir kanıt bulunmadığını" açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi ve bazı Fransız gazeteleri, İtalyan makamları ve bir Fransız NATO gemisinin, Akdeniz'de 72 göçmenin bulunduğu bir teknenin yardım çağrılarına karşılık vermediğini, sürüklenen geminin hayatta kalan 11 yolcusuyla Libya'nın Misrata kentine ulaştığını yazmıştı.