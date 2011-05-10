T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO SORUMLULUK KABUL ETMEDİ BRÜKSEL (A.A)

10 Mayıs 2011 19:30

-NATO SORUMLULUK KABUL ETMEDİ BRÜKSEL (A.A) - 10.05.2011 - NATO, Akdeniz'de, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminden kaçan mültecilerin ölüme terk edilmesinde sorumluluğu bulunmadığını söyledi. NATO Sözcüsü Carmen Romero, Akdeniz'de mültecilerin öldüğü yönündeki trajik haberlerin Libya halkının, Kaddafi rejimi karşısında yaşadığı çaresizliği yansıttığını belirterek, yaşanan insani krizin "şiddet rejiminin doğrudan sonucu olduğunu" ifade etti. Bu tür haberlerin Kaddafi rejiminin hiçbir meşruiyeti kalmadığını bir kez daha gösterdiğini anlatan Romero, Akdeniz'de yaşanan trajediden Kaddafi'yi sorumlu tuttu. NATO'nun Libya misyonunda temel görevin sivilleri ve sivil alanları korumak olduğunu hatırlatan Romero, bununla birlikte uluslararası deniz hukukuna uygun davrandıklarını ve farklı misyonlardaki NATO gemilerinin zor durumdaki sivil gemilerin yardım taleplerine mutlaka karşılık verdiğini söyledi. Sözcü Romero, "Uluslararası deniz hukukuna göre bu bir görevdir ve kaptanlarımızın aksini yapacağını iddia etmek adaletsizlik ve saygısızlıktır. Örneğin 26 Mart'ta NATO gemileri, 500'dan fazla insan taşıyan iki göçmen gemisinin zor durumda olduğu bilgisini edinince, helikopter göndererek 2 kadın ve yeni doğmuş bir bebeği tıbbi yardım için almış ve İtalyan makamları gemilere yardım götürmüştür" şeklinde konuştu. NATO'nun Libya misyonu baş operasyonlar komutanı Tuğgeneral Claudio Gabellini de Akdeniz'de göçmenlerin ölüme terk edilmesinde "NATO gemilerini sorumluluğu olduğu yönünde hiçbir kanıt bulunmadığını" açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi ve bazı Fransız gazeteleri, İtalyan makamları ve bir Fransız NATO gemisinin, Akdeniz'de 72 göçmenin bulunduğu bir teknenin yardım çağrılarına karşılık vermediğini, sürüklenen geminin hayatta kalan 11 yolcusuyla Libya'nın Misrata kentine ulaştığını yazmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24