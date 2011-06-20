-NATO, SORMAN'I VURDUĞUNU KABUL ETTİ BRÜKSEL (A.A) - 20.06.2011 - NATO, Libya'nın başkenti Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sorman'da yeni bir hava taarruzu düzenlediğini kabul etti. Libya'daki operasyonun komutanı Kanadalı General Charles Bouchard, uçakların Sorman'daki bölgede bir askeri komutanlık ve kontrol merkezini hedef aldığını belirtti. Bouchard, taarruzun Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin Libya halkına yönelik saldırılarını devam ettirme becerisini büyük ölçüde azaltacağını söyleyerek, "Kaddafi, komutanlık ve kontrol merkezlerini nereye saklamaya çalışırsa çalışsın, bunları bulacağız ve yok edeceğiz" dedi. NATO'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili daha önce, Sorman'da yeni hava taarruzu düzenlendiğine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yetkili, "Sorman'daki olayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz orada operasyon düzenlemedik" diyerek, Trablus bölgesindeki tek hava taarruzunun bu gece Trablus'a düzenlendiğini ve saat 04.00'te olmadığını söylemişti. Libya yönetimi, bu sabah NATO'nun düzenlediği yeni bir hava saldırısında 3'ü çocuk 15 kişinin öldüğünü bildirmişti. Yönetimden bir yetkili, Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sorman'da sabaha karşı düzenlenen saldırının Muammer Kaddafi'nin eski bir arkadaşının evini hedef aldığını, eve sekiz roketin isabet ettiğini kaydetmişti. Libya'daki rejimin sözcüsü Musa İbrahim, saldırıyı "haklı gösterilemez bir terörist saldırı" olarak niteleyerek, kurbanların çoğunun Kaddafi'nin arkadaşının ailesinden olduğunu söylemişti.