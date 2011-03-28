-NATO SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANA BRÜKSEL (A.A) - 28.03.2011 - Sivillerin korunması dahil bütün unsurlarıyla Libya operasyonunun komutasını devralmaya hazırlanan NATO, Libya'da şiddetin durması ve siyasi çözüm umudunu söyledi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası koalisyonun Libya operasyonunun NATO komutasına geçiş sürecinin başladığını belirterek NATO'ya geçişin ''kademeli olacağını ve birkaç gün alacağını'' belirtti. NATO'nun tüm ihtimaller için hazırlık yaptığını ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını bütünüyle hayata geçirilene dek Libya misyonunu yürüteceğini kaydeden Lungescu, bunun en kısa sürede tamamlanabilmesi için Libya'da şiddetin sona ermesi ve siyasi çözüme ulaşılması umudunu dile getirdi. ''Libya'da askeri çözüm mümkün değil, sadece siyasi çözüm olabilir'' diyen Lungescu, yarınki Londra Konferansı'nın bu amaca hizmet edebileceğini bildirdi. Lungescu, "Libya'nın geleceğinin NATO'nun değil Libyalılar'ın elinde olduğunu" vurguladı. Sözcü Lungescu, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in bölge ülkeleri ve örgütleriyle temasta olduğunu ve birçok bölge ülkesinin NATO komutasındaki operasyona katkı vermeye hazırlandığını aktardı. Lungescu, NATO'nun tüm komutayı devralmasının ardından Libya'da bazı ülkelerin paralel operasyon yürütmesinin ihtimal dahilinde olmadığını vurguladı. NATO Sözcüsü Lungescu, Libya operasyonunun tüm unsurlarıyla NATO'ya devrinin ardından siyasi kontrolün, üye ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla kararların oy birliğiyle alındığı Kuzey Atlantik Konseyi'nde olacağını ifade etti. NATO askeri kanadından Albay Geoffrey Booth ise Libya'da Kaddafi güçlerine halihazırda ateş açan uçakların şimdilik NATO'ya değil uluslararası koalisyonuna bağlı olduğunu belirtti.