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Dünya

NATO SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI REDDETTİ LAHEY (A.A)

14 Temmuz 2011 20:29

-NATO SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI REDDETTİ LAHEY (A.A) - 14.07.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Libya'daki hava saldırılarında 1100'den fazla sivili öldürdüğü iddiasını yalanladı. Rasmussen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Lahey kentinde görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ittifakın Libya'daki bombalamalarının muhtemelen sivil kayıplara yol açtığı hakkında "doğrulanmış bir bilgi" olmadığını söyledi. Rasmussen'in Hollanda'daki temaslarında Rutte'den NATO'nun Libya'daki operasyonlarına daha fazla destek çağrısında bulunduğu bildiriliyor. Libya için NATO'ya F-16 savaş uçakları gönderen Hollanda hükümeti, bu uçakların hava saldırılarına katılmasına ise izin vermiyor. Libyalı savcı Muhammed Zikri El Mahcubi, dün yaptığı açıklamada, NATO'nun 19 Mart'tan beri ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 1100'den fazla Libyalının öldüğünü, yaralananların sayısının ise 4 bin 500 olduğunu ifade etmişti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen'i hava operasyonları nedeniyle Libya mahkemesinde soykırım ile suçlayacaklarını belirten Mahcubi, Rasmussen hakkında aralarında adam öldürme ve yaralama, kamu binalarını yıkma ve Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürmeye çalışmanın da olduğu 10 ayrı suçlamada bulunmuştu.

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