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Dünya

NATO, Sirte'deki askeri hedefleri vurdu SİRTE (A.A)

26 Eylül 2011 16:50

-NATO, Sirte'deki askeri hedefleri vurdu SİRTE (A.A) - 26.09.2011 - NATO uçaklarının, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'deki askeri hedefleri vurduğu bildirildi. NATO'dan yapılan açıklamada, önceki gün Sirte çevresindeki 8 hedefin vurulduğu belirtildi. Hedefler arasında, mühimmat ve araç deposu, çoklu roketatar ve diğer askeri tesislerin bulunduğu kaydedildi. Kentin kontrolünü sağlamaya çalışan Libya geçici yönetimi birlikleri, Kaddafi'nin son kalelerinden Sirte'de önceki günlerde direnişle karşılaşmıştı. Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı güçlerin Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'ye bugün yeni bir saldırıya hazırlandığı bildirilmişti.

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