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Dünya

NATO siber saldırılara karşı önlem almaya çalışıyor

NATO Genel Sekreteri askeri alanda olduğu gibi siber saldırı tehditlerine de aynı şekilde cevap verilmesi gerektiğini ifade etti

29 Haziran 2017 01:07

NATO siber saldırılara karşı önlem almaya çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg askeri alanda olduğu gibi siber saldırı tehditlerine de aynı şekilde cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Bir NATO üyesi ülkenin saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin yardım edebilecek durumda olabilmesin önemini vurgulayan Stoltenberg “Siber savunmayı güçlendiriyoruz. Aynı zamanda NATO müttefiklerine siber savunmayı güçlendirmeye yardımcı oluyoruz. Yeteneklerin nasıl entegre edilebileceğini inceliyoruz. Bir siber saldırının beşinci maddeyi tetikleyebileceğine karar verdik” dedi.

Ukrayna başta olmak üzere çok sayıda özel kuruluşa ait internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Güvenlik uzmanı Georges Ataya NATO’nun tehdit altında olmadığını belirtti:

“Büyük ordular veya büyük organizasyonlar bu durumu engellemeye çalışıyor. Modernizasyona önem veriyor. Eski sistemleri kullanmamaya çalışıyorlar. Muhtemelen özel bir tehdide karşı alınan bir önlem.”

NATO siber saldırıları askeri alan ile aynı düzeyde tutmaya çalışıyor.

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