Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığındaki toplantıya, üye ülke savunma bakanları kendi ülkelerinden video konferans yöntemiyle katılıyor. Toplantıda Libya'nın ve güncel savunma planlarının ele alınması bekleniyor.

Yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı karargahından iştirak ediyor.

"Türkiye, NATO'daki bir problem değilmiş gibi davranamayız"

Bugün toplantı öncesinde bir Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin NATO görevindeki bir Fransa savaş gemisini "taciz ettiğini" iddia etti.

NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nden önce konuşan Fransız yetkili, "İttifakımızda geçmişte de karmaşık durumlar meydana geldi, ama bir deve kuşu gibi hareket edip Türkiye, NATO'daki bir problem değilmiş gibi davranamayız" dedi.

Türkiye'den Doğu Avrupa savunma planına blokaj

Öte yandan pazartesi günü NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeni savunma planlamasını hayata geçirme girişimi Türkiye'ye takılmıştı. Türkiye, plana onay vermek için PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak sınıflandırılmasını istiyordu.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Türkiye, NATO'nun Doğu Avrupa'da hayata geçirmek istediği yeni savunma projesine onay vermek için bazı koşullar öne sürdü.

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NATO merkezindeki gizli belgelere dayandırılan haberde, ittifak üyesi Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına güçlü bir destek karşılığında planı onaylamak istediği belirtildi. Türkiye'nin öne sürdüğü koşullar arasında Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplar PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak sınıflandırılması olduğu ifade ediliyor. Ancak çok sayıda ittifak üyesinin bu talebe sıcak bakmadığı aktarılıyor.