-NATO savunma bakanları toplandı BRÜKSEL (A.A) - 02.02.2012 - NATO savunma bakanları, Afganistan'dan çekilme takvimini ve ortak savunma projelerini tartışmak için toplandı. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın temsil ettiği 2 gün sürecek toplantılar, NATO'nun 20-21 Mayıs'taki Şikago zirvesine hazırlık niteliği taşıyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2013 yılında Afganistan'daki tüm askerlerini çekme ve ABD'nin aynı zaman diliminde muharip misyonu sona erdirme kararlarıyla ilgili, son Lizbon zirvesinde uzlaşılan takvime bağlı kalınmasını ve koordinasyon içinde hareket edilmesini istedi. Rasmussen, ''Afganistan birinci operasyonel önceliğimiz ve burada ilerleme sağlıyoruz. Afgan güçleri her geçen gün daha da güçleniyor, kapasitesini artırıyor. Şu anda bu ülkedeki muharebelerin yüzde 40'ına onlar öncülük ediyor ve Afgan halkının yarısının güvenliğini sağlıyor. O halde buradaki misyonumuz doğru yönde ilerliyor. Ortak hedefimiz 2014 sonuna kadar Afganistan'ın tamamında güvenliği Afgan makamlarına devretmektir ve bu hedefe bağlıyız'' dedi. Rasmussen, belirlenen takvime göre 2013 yılı itibariyle Afganistan'ın büyük bölümünde güvenliğin zaten Afgan makamlarına devredilmiş olacağını belirterek, ABD ve Fransa'nın gelecek yıl muharip misyonu sona erdirme planlarında ''yeni birşey olmadığını'' ifade etti. NATO savunma bakanlarının toplantısında ''akıllı savunma'' adı altında NATO üyelerinin askeri ihtiyaçlarının ortak projelerle karşılanması da masaya yatırılacak.