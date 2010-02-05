T24 - NATO Savunma Bakanları İstanbul’da toplandı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün ev sahipliği yaptığı gayrı resmi toplantıya 28 üye ülkenin Savunma Bakanları katılıyor. Amerika Savunma Bakanı Robert Gates de İstanbul’da.



NATO’ya üye olmaya hazırlanan Gürcistan ve Ukrayna da toplantıya heyet gönderdi. Ana gündem maddesi Afganistan olan toplantıya Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan da katılıyor.



Önceki gün özel bir uçakla İstanbul’a giden NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, üye ülkelerden, Afgan güvenlik kuvvetlerinin eğitimine daha fazla katkıda bulunmalarını istedi. Toplantıda, NATO’nun yeni hedefleri, sivil koordinasyon, yetki devri ve askeri operasyonların finansmanı konuları da görüşülüyor. Askeri yetkililere göre NATO, Taleban’ı tümüyle yok etmek yerine, bölerek zayıflatmayı planlıyor.



Toplantıya Amerika Savunma Bakanı Robert Gates’in yanı sıra, Afganistan’daki NATO Kuvvetlerinin komutanı Orgeneral Stanley McChrystal ve üst düzey Afgan yetkililer de katılıyor. Başkan Obama Afganistan’a 30 bin ek asker gönderileceğini açıklamıştı. NATO üyesi ülkelerin de asker sayısını en az 7 bin arttırması bekleniyor. Orgeneral McChrystal’ın önündeki en önemli işlerden biri bu kuvvetler arasında uyum sağlamak.



Bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek olan sivil ve askeri yetkililer, Afganistan İçişleri ve Savunma Bakanlarının da katılımıyla Afganistan'daki son durumu ve bu yıl içinde adımları değerlendirecek.



Amerika Savunma Bakanı Robert Gates, Türkiye’den ayrılmadan önce Ankara’da temaslarda bulunacak. Gates Amerika’ya dönmeden önce ikili görüşmeler için Roma ve Paris’e de uğrayacak.



İstanbul Kongre Merkezi’nde çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan NATO toplantısını yerli ve yabancı yüzlerce gazeteci izliyor.





