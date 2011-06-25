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Dünya

NATO SALDIRISINDA 15 ÖLÜ TRABLUS (A.A)

25 Haziran 2011 19:57

-NATO SALDIRISINDA 15 ÖLÜ TRABLUS (A.A) - 25.06.2011 - NATO'nun Libya'nın doğusundaki Brega'ya düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Libya devlet televizyonu ve resmi ajansı Jana'ya göre, NATO'nun bugün Brega'da, aralarında bir ekmek fırını ve lokantanın da bulunduğu sivil yerleri bombalaması sonucu 15 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Bu arada NATO'nun günlük raporunda, Brega bölgesinde dün aralarında askeri tesisler ve araçların da bulunduğu 35 askeri hedefin vurulduğu belirtildi. NATO sözcüsü de, sivil kayıp olduğu şeklindeki bu açıklamaları yalanlayarak, "NATO'nun Brega'daki boş bir bölgede yer alan binaları hedef aldığını, bunların meşru askeri hedefler olduğunu" kaydetti. "Bölgeyi gözlemlemek ve emin olmak için zaman harcadıklarını, bu operasyon için de titiz bir plan yaptıklarını" belirten sözcü, "NATO müdahale ettiğinde, o anda bu yerde bulunan herkesin meşru askeri hedef olarak kabul edildiğini" söyledi.

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