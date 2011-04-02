-NATO SALDIRISINDA 13 MUHALİF ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A) - 02.04.2011 - Libya'daki muhaliflerin sözcüsü, NATO'nun dün geceki hava saldırısında 13 muhalifin yanlışlıkla öldürüldüğünü bildirdi. Muhaliflerin sözcüsü Abdül Hafid Goga, Libya lideri Muammer Kaddafi birliklerini hedef alan NATO saldırısında yanlışlıkla 13 muhalifin öldüğünü, yedisinin ise yaralandığını söyledi. Muhaliflerin ölmesini ''talihsiz bir kaza'' olarak niteleyen Sözcü, NATO saldırısının, muhaliflerin petrol kenti Brega'yı ele geçirmeye hazırlandığı sırada düzenlendiğini belirtti. NATO'dan ise haberin araştırıldığı bildirildi. Ecdebiye kentinde, muhaliflerle ilişkilerden sorumlu bir siyasi yetkili, Brega'da petrol tesisi yakınlarında dün gece NATO'nun hava bombardımanı düzenlediğini ve bombardımanda yanlışlıkla 13 muhalifin öldüğünü belirtmişti. Öte yandan NATO öncülüğündeki Libya operasyonu için üç İsveç savaş uçağının İtalya'ya indiği belirtildi. Hava Kuvvetleri sözcüsü Rickard Wissman, İsveç'in güneyindeki Blakinge üssünden havalanan JAS 39 Gripen tipi uçakların Sicilya'daki üsse indiklerini kaydetti. Uçaklar, Libya lideri Muammer Kaddafi birliklerini bombalamak için kullanılmayacak ama saldırıya uğrarlarsa karşı ateş açabilecek. İsveç parlamentosu, Libya'ya taarruz uçakları gönderilmesini dün onaylamıştı.