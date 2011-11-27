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Dünya

NATO saldırısına Pakistan'dan tepki İSLAMABAD (A.A)

27 Kasım 2011 00:44

-NATO saldırısına Pakistan'dan tepki İSLAMABAD (A.A) - 26.11.2011 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki bir karakolun NATO helikopterleri tarafından vurulması sonra İslamabad yönetimi, Pakistan sınırları içinde bulunan Şemsi Amerikan Hava Üssünü 15 gün içinde tahliye edilmesini kararlaştırdı. NATO saldırısını değerlendirmek amacıyla olağanüstü toplanan Başbakan Yusuf Rıza Gilani başkanlığındaki Federal Savunma Komitesi, ülkedeki Amerikan Hava Üssünün 15 gün içinde tahliye edilmesini ve Afganistan'daki NATO birliklerine ikmal yapılan sınır kapılarını kapatmaya karar verdi. Başbakan Gilani kamuoyuna yaptığı açıklamada, NATO'nun uluslararası yasaları ihlal ettiğini belirterek, ''Halk ve ordu Pakistan'ın egemenliğini her ne pahasına olursa olsun koruyacaktır'' dedi. Saldırıyı ''asla kabul edilemez'' olarak nitelendiren Gilani, NATO ve Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ile ilişkilerin geleceğini Parlamentonun vereceği kararın belirleyeceğini söyledi. NATO helikopterlerinin Afganistan sınırındaki bir karakola bu sabaha karşı düzenlediği saldırıda 28 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

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