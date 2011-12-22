-NATO: Saldırı meşru müdafaa BRÜKSEL (A.A) - 22.12.2011 - NATO, 24 Pakistan askerinin öldürüldüğü saldırının ''meşru müdafaa'' olduğunu savundu. NATO'nun askeri kanadından yapılan açıklamada, 26 Kasım'da Pakistan topraklarında gerçekleşen saldırının ''iki tarafın bir dizi hatalarından ve konumlarıyla eylemlerini uygun şekilde koordine etmekteki başarısızlığından'' kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili NATO tarafından yürütülen soruşturmada, operasyondaki NATO ve Afgan güçlerinin ağır makineli tüfek ve roketlerle saldırıya uğrayınca karşısındakilerin Pakistan askerleri olduğundan habersiz karşılık verdikleri ve helikopter desteği istedikleri sonucuna varıldı. Yardıma gelen NATO helikopterlerinin Pakistan askerlerinin bilinçli olarak hedef almadığı vurgulanan açıklamada, gelecekte benzer olaylar yaşanması riskini azaltacak acil tedbirler alındığı kaydedildi. Pakistan, 24 askerlerinin öldürülmesi üzerine NATO güçlerinin ikmal yolunu kapatmış, ABD'nin kullandığı kendi topraklarındaki bir üssün boşaltılmasını istemiş ve Afganistan'la ilgili uluslararası toplantıları boykot etmişti.