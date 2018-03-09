NATO: S-400 almak, tüfek almaya benzemez

NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO'da ciddi bir endişe yarattığını söyledi.

Pavel, S-400’lerin NATO sistemlerine uygun olmadığını ve bu nedenle ittifakın hava savunma sistemine entegre edilemeyeceğini ve ayrı bir birim olarak kullanılacağını belirtti. Pavel’e göre asıl risk unsuru, S-400’ler için veri tabanının bir NATO müttefikinin topraklarında toplanacak ve Türkiye’deki NATO’ya ait tüm tesislerin görüntülenerek Rus sistemlerine kaydedilecek olması.

"Tüfek almaya benzemez"

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Breaking Defense’e demeç veren Pavel “S-400 almak, Kalaşnikof tüfeği almaya benzemez. Zira Rus uzmanlar, kompleks radar ve ateş kontrol sistemlerini kullanmayı öğretmek için Türk askerine sahada eğitim verecek” dedi. Pavel, bu sayede Rusya’nın Türkiye’deki NATO varlıkları hakkında çok önemli istihbarat elde edeceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller de geçen hafta S-400’lerin NATO sistemlerine entegre edilemediğini belirterek “Bir NATO ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu konu incelenmeli” demişti.