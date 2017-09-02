"NATO, Rusya'ya karşı Avrupa ülkelerine nükleer silahlanma çağrısı yaptı" iddiası

NATO’nun, 1987 tarihli nükleer silahsızlanma anlaşmasını ihlal etmekle suçlanan Rusya’ya karşı bir önlem planı hazırladığı, önlemler arasında Avrupa ülkelerine nükleer silahlanma çağrısı yaptığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, 28 NATO üyesine gizli bir belge gönderildiği; belgede 39 maddelik bir önlem listesinin yer aldığı kaydedildi. Ayrıca listede müzakere seçeneğinin yanı sıra bir dizi nükleer silahlanma senaryosunun da sıralandığı aktarıldı.

Neden?

NATO’yla Rusya arasındaki son gerilimin, ABD’den gelen suçlamaya dayandığı konuşuluyor. Amerikan yönetimi Rusya’yı, 1987 yılında SSCB lideri Michael Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Washington’da imzaladığı, kısa ve orta menzilli nükleer başlıklı füzelerin ortadan kaldırılmasını öngören "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"nı ihlal etmekle suçladığı belirtildi. Alman basınının iddiasına göre Washington, bu nedenle NATO ülkelerinden karşı önlemler alınmasını istemiş.

Nükleer öneriler ne?

Duvar'ın Alman dergisi FOCUS ile Die Suddeutscher Zeitung gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, 28 üyeye gönderilen 39 maddelik gizli listede müzakere ve olası yaptırımlar öncelik taşıyor. Ancak bu yöntemlerin işe yaramaması halinde nükleer önlemler alınması çağrısı yapılıyor ve bu önlemler şöyle sıralanıyor:

* NATO’nun nükleer caydırıcılığını artırması,

* NATO üyelerine daha fazla erken uyarı sistemi yerleştirilmesi,

* Su altı korumasının artırılması,

* Nükleer silah taşıyabilen B-2 ve B-52 savaş jetlerinin Avrupa’da daha sık kullanılması,

* Avrupa’nın nükleer silah taşıyabilen uçak kapasitesini artırması.

Bir NATO sözcüsü Alman basınına demecinde söz konusu belgenin varlığı veya kim tarafından yazılmış olduğu konusunda yorum yapmamayı tercih etti. Ancak sözcü, ittifak içinde Ortadoğu’da silahsızlanma anlaşmalarının ihlal edilip edilmediğine dair tartışmalar yapıldığını ve NATO’nun güvenlik politikasını değiştirebileceğini söyledi. ABD’nin Rusya’ya yönelttiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı ihlal suçlamasının ise NATO içinde hangi üye devletlerden destek gördüğü bilinmiyor.