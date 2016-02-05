NATO: Rusya'nın hava saldırıları görüşmeleri baltalıyor!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın büyük ölçüde muhalifleri hedef alan hava saldırıları, Suriye barış görüşmelerini baltalıyor" dedi

Habertürk'te yer alan habere göre; AB savunma bakanları gayrı resmi toplantısı öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın artan hava operasyonları ve Türk hava sahasının ihlal edilmesi de bölgede tansiyonun yükselmesine ve tehlikelere sebep oluyor." dedi. Stoltenberg, "Bu aynı zamanda NATO'ya bir meydan okuma. Çünkü ihlal edilen NATO'nun hava sahası." ifadelerini kullandı.

Suriye krizine barışçıl siyasi çözüm bulunması için tüm çabaları desteklediklerini ifade eden Stoltenberg, "Daha çok muhalif grupları hedef alan yoğun Rus hava saldırıları bu çabaları sekteye uğratıyor" dedi.



Stoltenberg, Rusya'nın Suriye ve Doğu Akdeniz'deki askerî yığınağının ise stratejik dengeyi değiştirdiğini belirtti.



Rusya'nın, Türkiye'yi Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlanmakla suçladığının hatırlatılması üzerine Stoltenberg, "Bence burada gerçeklere bakmalıyız ve bu da Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını artırdığıdır. Çok sayıda ve yoğun hava saldırıları düzenliyorlar; Türkiye'nin hava sahasını ihlal ediyorlar." şeklinde konuştu.