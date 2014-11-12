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Dünya

NATO: Rusya, Ukrayna'ya girdi

NATO, Ukrayna'nın doğusundan son iki günde Rusya'ya ait tanklar, ağır silahlar ve savaş birliklerinin geçtiğini açıkladı

12 Kasım 2014 18:28

NATO Müttefik Kuvvetleri Komutanı General Philip Breedlove, Rusya'ya ait askerî teçhizatın Ukrayna'ya girdiğini açıkladı.

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın doğusundan son iki günde Rusya’ya ait tanklar, ağır silahlar ve savaş birlikleri geçti. NATO, daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın bildirdiğine benzer hareketliliğin yaşandığını ifade etti. 

radikal.com.tr'nin haberine göre, General Philip Breedlove, “Son iki günde AGİT’in aktardığı şeylerin benzerini gördük. Rusya’dan gelen teçhizat konvoyu Ukrayna’ya girdi. Konvoyda özellikle Rus tankları, Rus hava savunma sistemleri ve birlikler vardı. Şu anda kaç araç geçti bilmiyoruz, ancak birkaç tane olduğu konusunda hemfikiriz” dedi. 

AGİT dün yaptığı açıklamada 43 araçlık bir askerî konvoy tespit edildiğini bildirmişti. 

 

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