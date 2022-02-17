NATO: Rusya, Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ediyor

T24 Dış Haberler

NATO, Moskova'nın ifadeleriyle çelişen bir şekilde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağına askerler göndermeye devam ettiğini belirtti.

Bu açıklamadan saatler sonra Associated Press'e açıklamada bulunan bir üst düzey ABD'li yetkili de Moskova'nın "kısmi asker çekimi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Ukrayna'nın sınırdaki asker varlığını 7 bin asker artırdığını dile getirdi.

Kaynak, "Elimizdeki tüm göstergeler Rusya'nın konuşurken diyalog teklifinde bulunduğu ve gerilimi düşürme iddiasında bulunduğu, perdenin arkasında ise savaş için mobilize oldukları görülüyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Moskova'nın "kısmi çekilme" iddiasına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki asker sayısı ve gücünün arttığını ifade etti.

Stoltenberg, Kremlin'e bir uyarı atışı yaparak; NATO'nun doğu ve orta Avrupa'ya daha çok asker gönderme kararı alabileceğini ifade etti.