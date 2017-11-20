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Dünya

NATO: Rusya subaylarımızın cep telefonlarına siber saldırı düzenliyor

"Rusya, demokratik kurumlarımıza duyulan güveni baltalamak üzere"

20 Kasım 2017 16:04

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın NATO subaylarının cep telefonlarına siber saldırı düzenlediğini açıkladı.

CBC radyosuna konuşan Stoltenberg, Rusya'nın NATO'nun demoktratik kurumlarını baltaladığını ifade ederek, "Rusya, demokratik kurumlarımıza duyulan güveni baltalamak üzere sosyal ağları ve sanal ortamı kullanıyor. Bu sürekli olarak gelişen bir tehdit ve buna adapte olmak zorundayız" dedi.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşı siber güvenlik kuvvetlerini güçlendiriyoruz. Son dönemde siber korsanlar NATO askerlerinin cep telefonlarına eskiye göre daha sık saldırı düzenlemeye başladılar. Eskiden siber saldırı hedeflerinin çoğu NATO güzergahlarıyken, şu an bu tür saldırıların çoğunluğu askerlerin cep telefonlarına yapılıyor"

Siber korsanlar, casus programlarla ele geçirdikleri telefonlardaki sırları öğreniyor, mesajlaşmayı izliyor, ortam dinlemesi yapıyor ve hatta görüntü bile alabiliyor."

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