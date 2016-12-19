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Dünya
Deutsche Welle

NATO-Rusya Konseyi toplanıyor

NATO ve Rusya'nın temsilcileri bugün Brüksel'de Ukrayna krizinin başlamasından bu yana üçüncü kez masaya oturuyor.

19 Aralık 2016 16:29

NATO - Rusya Konseyi'nin temsilcileri bugün Brüksel'de biraraya geliyor. Büyükelçiler düzeyinde gerçekleşecek toplantı, Ukrayna krizi yüzünden taraflar arasında yaşanan kriz nedeniyle önem taşıyor. Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açık bir tartışma ortamı olacağını ve Ukrayna'daki durumun da toplantıda gündeme geleceğini söyledi.

Nisan 2014'te Ukrayna krizinin patlak vermesinin ardında NATO - Rusya Konseyi buluşmaları iptal edilmişti. Konsey, krizin ardından ilk kez geçen nisan ayında, ikinci kez de temmuz ayında bir araya gelmişti. Avrupa Birliği gibi NATO da Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini tanımıyor ve Moskova yönetimini doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemekle suçluyor.

NATO'nun askeri varlığını doğu Avrupa'da güçlendirme planlarından da Moskova rahatsız. NATO, önümüzdeki yıl Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'ya askeri birlikler konuşlandırmak istiyor.

Brüksel'deki toplantıda Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters/HS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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