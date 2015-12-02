NATO – Rusya Konseyi için çağrı

Brüksel'de yapılan NATO üyesi ülkelerin dışişleri
bakanları toplantısında konuşan
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, "riskli durumların ortadan
kaldırılması" için NATO – Rusya Konseyi'nin yeniden devreye sokulmasını talep etti.
"Risklerle dolu bir dünyada istişarelerin riskleri azaltacağına" dikkat çeken Steinmeier,
"Hangi seviyede yapılırsa yapılsın, NATO – Rusya Konseyi bu amaçla kullanılabilir"
dedi.
Düşürülen Rus uçağını örnek verdi
Konunun NATO üyeleri arasında tartışmalı olduğunu kabul eden Steinmeier, özellikle
gergin durumlarda ilişkilere tamamen son verilmemesinin önemine dikkat çekti.
Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Rus savaş uçağının düşürülmesiyle Ankara ile
Moskova arasında patlak veren krizin diyaloğun önemini bir kez daha ortaya
koyduğunu belirtti. Steinmeier, özellikle askeri tatbikatlar konusunda taraflar arasında
iletişimin önemine işaret etti.
Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'yı istemiyor
Rusya geçen yıllarda birçok kez on binlerce askerin katılımıyla askeri tatbikatlar
düzenledi. Rusya'nın askeri hareketliliği Kırım'da ilhaka dönüştü. Ukrayna'nın
doğusundaki çatışmalara yansıdı. Rusya'nın manevraları bu yüzden NATO'da
gerginliğe yol açıyor.
NATO – Rusya Konseyi'ndeki istişareler, Ukrayna krizinden ötürü geçen yılın nisan
ayında askıya alınmıştı. NATO'nun Doğu Avrupa üyeleri Rusya ile istişarelerin
yeniden başlatılmasına karşı çıkıyor.