NATO – Rusya Konseyi için çağrı

Brüksel'de yapılan NATO üyesi ülkelerin dışişleri

bakanları toplantısında konuşan

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, "riskli durumların ortadan

kaldırılması" için NATO – Rusya Konseyi'nin yeniden devreye sokulmasını talep etti.

"Risklerle dolu bir dünyada istişarelerin riskleri azaltacağına" dikkat çeken Steinmeier,

"Hangi seviyede yapılırsa yapılsın, NATO – Rusya Konseyi bu amaçla kullanılabilir"

dedi.

Düşürülen Rus uçağını örnek verdi

Konunun NATO üyeleri arasında tartışmalı olduğunu kabul eden Steinmeier, özellikle

gergin durumlarda ilişkilere tamamen son verilmemesinin önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Rus savaş uçağının düşürülmesiyle Ankara ile

Moskova arasında patlak veren krizin diyaloğun önemini bir kez daha ortaya

koyduğunu belirtti. Steinmeier, özellikle askeri tatbikatlar konusunda taraflar arasında

iletişimin önemine işaret etti.

Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'yı istemiyor

Rusya geçen yıllarda birçok kez on binlerce askerin katılımıyla askeri tatbikatlar

düzenledi. Rusya'nın askeri hareketliliği Kırım'da ilhaka dönüştü. Ukrayna'nın

doğusundaki çatışmalara yansıdı. Rusya'nın manevraları bu yüzden NATO'da

gerginliğe yol açıyor.

NATO – Rusya Konseyi'ndeki istişareler, Ukrayna krizinden ötürü geçen yılın nisan

ayında askıya alınmıştı. NATO'nun Doğu Avrupa üyeleri Rusya ile istişarelerin

yeniden başlatılmasına karşı çıkıyor.

