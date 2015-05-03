NATO Rusya ile yeniden ‘konuşuyor’



Kuzey Atlantik İttifakı, Ukrayna krizi nedeniyle kesilen NATO ile Rusya genelkurmay başkanlığı arasındaki doğrudan haberleşme bağlantısının yeniden devreye girdiğini duyurdu. NATO sözcüsü ‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung' gazetesine yaptığı açıklamada, “NATO ile Rus askeri makamları arasındaki haberleşme hattı açıktır. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı ve NATO askeri komitesinin Rus kurmaylarıyla haberleşmelerine izin verilmiştir”, dedi. Sözcü komünikasyon hattının devrede olduğunu ve düzenli olarak denendiğini sözlerine ekledi. Gazetenin haberine göre Brüksel ile Moskova arasındaki doğrudan haberleşme hattının hangi tarihte yeniden devreye sokulduğu hakkında bilgi verilmedi. NATO merkezindeki bir müttefik ülkenin temsilciliğinden yapılan açıklamada irtibat numaralarının geçen hafta Moskova'ya bildirildiği belirtildi.

Ukrayna krizi, Batı ülkeleriyle Rusya arasındaki ilişkilerin soğumasına yol açmış, NATO – Rusya Konseyi'ndeki istişarelere son verilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Frrank-Walter Steinmeier geçen yılın sonlarına doğru NATO devletleriyle Rusya arasında sıkı bilgi alışverişi yapılması gerektiğini söylemiş ve anlaşmazlıkların tamamen kontrolden çıkmaması için haberleşmenin mümkün kılınmasını istemişti.

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DW, Reuters/AG, BÖ