NATO-Rusya hattında meltem esintisi

* NATO, Rusya ile Ağustos'taki Gürcistan krizi nedeniyle askıya aldığı diyaloğu kademeli olarak yeniden Başlatma kararı aldı.



* Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Moskova ile ilişkileri düzeltmek istediği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları zirvesinde dün alınan kararı Genel Sekreter Jaap de Hoop Scheffer açıkladı. Scheffer, bunun NATO-Rusya Konseyi'nin faaliyetlerine yeniden devam etmeye başlayacağı anlamına gelmediğini, ancak müzakerelerin alt düzeyde devam edeceğini vurguladı.



NATO Genel Sekteteri, Konsey'in gayriresmi olarak toplanmaya devam edeceğini ve tarafları ilgilendiren konuların bu şekilde tartışılacağını belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da, bu kararın NATO ile Rusya arasında herşeyin normale döndüğü anlamına gelmediğini söyledi ve Rusya'nın Gürcistan krizi sırasındaki tutumunun kabul edilemez olduğunu savundu.



Gürcistan ve Ukrayna



Brüksel'deki zirveden, Gürcistan ve Ukrayna'nın üyelik sürecine destek kararı da çıktı. Ancak Gürcistan ve Ukrayna konusunda ciddi bölünmeler yaşayan ittifak, üyeliğe giden yoldaki resmi basamaklardan Üyelik Eylem Planı'nı, bu iki ülke için başlatmaktan kaçındı.



Bunun yerine Kiev ve Tiflis'ten gerekli reformları yapmaya devam etmeleri istendi ve üyelik için net bir tarih verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve eski Sovyet Cumhuriyetleri bu iki ülkenin NATO ile yakınlaşmasından yana. Ancak Almanya ve Fransa'nın başını çektiği diğer ülkeler, Rusya'nın tepkisini çekmek istemiyor.



Ancak Rusya'nın bunu, NATO'ya üyelik konusunda dolaylı veto yetkisine sahip olduğu şeklinde algılaması da istenmiyor.



Rusya açılımdan memnun



Rusya Dışişleri Bakanlığı da, NATO'nun Moskova ile ilişkileri düzeltmek istediği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik eli uzatmamakla eski Sovyet Cumhuriyetleriyle ittifakın hangi riskler doğurabileceğinin farkına vardığını gösterdiği belirtilerek, "Biz yeni tip Soğuk savaşın destekçisi değiliz" denildi.



Açıklamada, "yeni bölünme çizgilerinin oluşması veya değişik güvenlik şartları olan bölgelerin ortaya çıkmasını engellemek için Avrupa'daki çatışmacı mantığın üstesinden gelinmesi için çalışmalara devam edileceği" ifade edildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki NATO toplantısında Gürcistan ve Ukrayna için Üyelik Eylem Planı kararı alınmamasına da değinerek, "Bu ülkelerle acele yapılmış bir ittifakın doğurabileceği riskin farkına varıldığını düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.