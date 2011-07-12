-NATO RAMAZAN'DA DA OPERASYONU SÜRDÜREBİLİR BRÜKSEL (A.A) - 12.07.2011 - NATO'nun Libya'daki operasyonunu ramazan ayı boyunca sürdürme ihtimalinin olduğu bildirildi. NATO sözcüsü Mike Bracken, İtalya'nın güneyindeki Napoli'deki NATO komuta merkezinden video-konferans bağlantısıyla yaptığı açıklamada, ''Ramazan konusunda, Kaddafi güçlerinin bombardımana devam edip etmediğine Libyalı halktan kayıplara neden olup olmadığını bakmak lazım. Eğer bunu yaparlarsa ve biz de bunu yapmalarında risk olduğunu düşünürsek, o zaman bu canların korunmasına devam etmenin uygun olacağı inancındayım ve NATO da bu canları korumak için aldığı yetkiyi kullanacaktır'' dedi. NATO'nun diğer bir sözcüsü Oana Lungescu da Brüksel'de yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin sadece ramazan dolayısıyla değil, saldırılara ve sivilleri tehdit etmeye derhal son vermesini umduklarını belirterek, ''Şimdiye kadar Kaddafi rejimi insan hayatına saygı konusunda şaşırtıcı biçimde bir hakaret sergiledi. Onu canlı kalkanlar kullanırken, camilere füze fırlatırken gördük. Bu saldırılar ve tehditler sürdükçe NATO'nun misyonu Libya'da sivilleri korumak olacaktır'' diye konuştu. Libyalı muhaliflere olası silah teslimatıyla ilgili bir soruya da sözcü, ''NATO, BM'nin kendisine emanet ettiği görev çerçevesinde kalmayı öngörmektedir. Görev çok açıktır: sivillerin korunması'' yanıtını verdi. Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi temsilcilerinin yarın NATO'nun Brüksel'deki merkezini ziyaret edecek olmalarını da ''onları dinlemek için iyi bir fırsat'' olarak değerlendiren sözcü, ''Kuzey Atlantik Konseyi'nin gayriresmi toplantısına katılacaklar'' dedi. Toplantıya NATO'ya üye 28 ülke büyükelçilerinin katılması ve Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen ile kısa ikili temaslarda bulunmaları bekleniyor.