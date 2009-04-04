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Dünya

NATO protestoları şiddetleniyor

NATO zirvesinin başladığı günde de protestolar devam etti. Özellikle Fransa'nın Strasbourg kentinde çatışmalar yaşandı.

04 Nisan 2009 03:00

NATO zirvesinin başladığı günde de protestolar devam etti. Özellikle Fransa'nın Strasbourg kentinde çatışmalar yaşandı. 
 
NATO protestosu çatışmaya döndü - FOTOGALERİ

NATO üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin yapıldığı Fransa'nın Strasbourg kentinde NATO karşıtı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yeni çatışmalar meydana geldi.

Yetkililer, kentin güneyinde göstericilerin üslendiği bölgedeki çatışmalarda 2 jandarmanın yaralandığını söylediler.

Almanya'nın Baden-Baden kentinde de bir NATO karşıtı gösteri, Alman makamları tarafından tamamıyla kontrol altına alındı.
Strasbourg'da perşembe günkü olaylarda gözaltına alınan 300 kişinin ise tamamının serbest bırakıldığı ifade edildi.

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