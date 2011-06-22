-NATO PETROL BORU HATTI DELİNDİ KOCAELİ (A.A) - 22.06.2011 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında NATO'ya ait akaryakıt boru hattı delindi. Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi'nde belediye ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı altyapı çalışmaları sırasında, NATO Akaryakıt Boru Hattı'nın delinmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yarımca Sanayi Sitesi itfaiye ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Daha sonra boru hattı onarım çalışmalarına başlandı. Bu arada, kaza sonrası boru hattındaki akaryakıtın sevkıyatının otomatik olarak kesildiği, bu nedenle çevreye sadece borulardaki akaryakıtın aktığı bildirildi. Öte yandan vatandaşların dere yatağında biriken akaryakıtı tenekelerle aldıkları görüldü.