NATO parlamenterleri Rusya'yı uyardı



NATO Parlamenterler Asamblesi'nin yaklaşık 250 üyesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da pazartesi günü biraraya geldi. NATO'nun 28 üyesinin ulusal parlamento üyelerinden oluşan Parlamenterler Asamblesi, Rusya'nın agresif tutumunun "potansiyel tehdit" yarattığı uyarısına yer veren bir sonuç bildirgesini oybirliği ile toplantıda kabul etti.

Bildiride "Rusya'nın komşularına karşı şiddete başvurması ve NATO müttefiklerini de korkutma girişimlerinin" dikkat çektiği ifade edildi. Bu durum karşısında da NATO'nun "Rusya'nın bir ittifak üyesine karşı agresif tutumunu potansiyel bir tehdit olarak görme ve buna uygun bir tepki verilmesi konusunda karar almaktan başka bir seçeneği kalmadığı" vurgulandı.

NATO Parlamenterler Asamblesi'nin ABD'li başkanı Michael Turner, "Rusya kaynaklı zorluğun gerçek ve ciddi" olduğunu ifade etti.

"NATO'nun tutumu açık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Polonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ittifakın "potansiyel karşıtlarına karşı açık bir tutum izlediğini" ifade etti. Stoltenberg, Polonya'ya karşı olası bir saldırının bütün ittifaka yapılmış gibi değerlendirileceğini belirtti.

NATO'nun füze kalkanı sisteminin bir kısmını Polonya'ya konuşlandırması Rusya'nın tepkisine neden olmuştu. NATO ise füze kalkanı sisteminin savunma özelliği taşıdığını, Rusya'yı hedef almadığını ve Ortadoğu üzerinden gelebilecek balistik füzelere karşı koruma amacı taşıdığını açıklamıştı.