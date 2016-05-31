T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO parlamenterleri Rusya'yı uyardı

NATO Parlamenterler Asamblesi, Rusya'nın agresif tutumunun potansiyel tehdit olduğu ve buna karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

31 Mayıs 2016 15:32


NATO Parlamenterler Asamblesi'nin yaklaşık 250 üyesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da pazartesi günü biraraya geldi. NATO'nun 28 üyesinin ulusal parlamento üyelerinden oluşan Parlamenterler Asamblesi, Rusya'nın agresif tutumunun "potansiyel tehdit" yarattığı uyarısına yer veren bir sonuç bildirgesini oybirliği ile toplantıda kabul etti.

Bildiride "Rusya'nın komşularına karşı şiddete başvurması ve NATO müttefiklerini de korkutma girişimlerinin" dikkat çektiği ifade edildi. Bu durum karşısında da NATO'nun "Rusya'nın bir ittifak üyesine karşı agresif tutumunu potansiyel bir tehdit olarak görme ve buna uygun bir tepki verilmesi konusunda karar almaktan başka bir seçeneği kalmadığı" vurgulandı.

NATO Parlamenterler Asamblesi'nin ABD'li başkanı Michael Turner, "Rusya kaynaklı zorluğun gerçek ve ciddi" olduğunu ifade etti.

"NATO'nun tutumu açık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Polonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ittifakın "potansiyel karşıtlarına karşı açık bir tutum izlediğini" ifade etti. Stoltenberg, Polonya'ya karşı olası bir saldırının bütün ittifaka yapılmış gibi değerlendirileceğini belirtti.

NATO'nun füze kalkanı sisteminin bir kısmını Polonya'ya konuşlandırması Rusya'nın tepkisine neden olmuştu. NATO ise füze kalkanı sisteminin savunma özelliği taşıdığını, Rusya'yı hedef almadığını ve Ortadoğu üzerinden gelebilecek balistik füzelere karşı koruma amacı taşıdığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATO Parlamenterler Asamblesi RusyaParlamenterler AsamblesiArnavutlukTiranRusyaNATOParlamenterler Asamblesi ABDMichael TurnerGenel Sekreteri Jens StoltenbergPolonyaOrtadoğuDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24