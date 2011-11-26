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Dünya

NATO Pakistan ordusunu vurdu: 25 asker öldü

Afganistan'da görev yapan NATO helikopterleri, Pakistan'ın kuzeybatısına girerek sınırda bir

26 Kasım 2011 02:00

T24 - Afganistan'da görev yapan NATO helikopterleri, Pakistan'ın kuzeybatısına girerek sınırda bir askeri noktayı vurdu. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 25 askerin öldüğü ve 14 askerin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı, kabilelerin kontrolündeki Mohmand bölgesinde meydana geldi. Üst düzey bir Pakistanlı askeri yetkili, saldırıda öldürülen ve yaralanan askerleri hastanelere taşımaya çalıştıklarını açıkladı.

İsminin gizli kalması şartıyla konuşan Pakistanlı askeri yetkili, "Herhangi bir neden belirtmeden uykuda olan askerlerimize saldırarak öldüren NATO güçlerine ciddi bir cevap verilecektir" dedi.


NATO: Olayı araştıyoruz

NATO, sınır bölgesinde bir çatışma yaşandığından haberdar olduklarını ve konuyu araştırdıklarını açıkladı.


İkmal durduruldu

Saldırı sonrası Pakistan, NATO'ya lojistik destek sağlayan ikmal konvoylarının topraklarından geçmesini durdurduğunu belirtti.

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