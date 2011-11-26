NATO Pakistan ordusunu vurdu: 25 asker öldü

T24 - Afganistan'da görev yapan NATO helikopterleri, Pakistan'ın kuzeybatısına girerek sınırda bir askeri noktayı vurdu. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 25 askerin öldüğü ve 14 askerin de yaralandığı belirtildi.



Saldırı, kabilelerin kontrolündeki Mohmand bölgesinde meydana geldi. Üst düzey bir Pakistanlı askeri yetkili, saldırıda öldürülen ve yaralanan askerleri hastanelere taşımaya çalıştıklarını açıkladı.



İsminin gizli kalması şartıyla konuşan Pakistanlı askeri yetkili, "Herhangi bir neden belirtmeden uykuda olan askerlerimize saldırarak öldüren NATO güçlerine ciddi bir cevap verilecektir" dedi.





NATO: Olayı araştıyoruz



NATO, sınır bölgesinde bir çatışma yaşandığından haberdar olduklarını ve konuyu araştırdıklarını açıkladı.





İkmal durduruldu



Saldırı sonrası Pakistan, NATO'ya lojistik destek sağlayan ikmal konvoylarının topraklarından geçmesini durdurduğunu belirtti.



